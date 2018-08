Il difensore leccese convincendo a Dimaro e nelle amichevoli Ancelotti, si giocherà le sue carte nel club partenopeo

Il Napoli da tradizione non ha mai voluto avere una rosa troppo ampia. Anche con il cambio di allenatore, con l’arrivo di Ancelotti sicuramente più incline al turnover rispetto al precedente Sarri, il trend non cambia. Infatti, nonostante le imminenti cessioni di esuberi del calibro di Tonelli e Inglese, non arriveranno dei sostituti se non un terzo portiere da affiancare alla coppia ex Udinese Meret e Karnezis, per permettere al giovane Contini di andare in prestito a farsi le ossa. Per la delusione (e l’ira) dei tifosi napoletani, che speravano nel grande colpo a sorpresa.

Tuttavia, non tutti i giovani andranno partiranno. Un esempio ne è Sebastiano Luperto che dopo due ottime stagioni disputate ad alti livelli nella serie cadetta con le maglie della Pro Vercelli e dell’Empoli, avrà la chance di giocare per il club azzurro. Il classe 96′ nel ritiro e nelle amichevoli estive ha suscitato buone impressioni, così da convincere la società a puntare su di lui.