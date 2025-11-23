Napoli, il Maradona è sempre più un fortino: la squadra di Conte è la migliore d’Europa. Un cammino da record fra le mura amiche

Napoli, il Maradona diventa un fortino: nessuna sconfitta casalinga nel 2025. Un trend che Conte spera di continuare in futuro. I numeri

Il Napoli continua a confermarsi una delle squadre più solide d’Europa quando gioca tra le mura amiche. I numeri registrati nel 2025 parlano chiaro: gli azzurri sono infatti l’unica squadra, tra quelle appartenenti ai cinque principali campionati europei e presenti in entrambe le ultime due stagioni, a non aver ancora subito una sconfitta casalinga nell’anno solare. Un dato impressionante, che fotografa alla perfezione l’impatto del “Maradona” e la capacità della formazione allenata da Antonio Conte di esaltarsi davanti al proprio pubblico.

Il bilancio parla di 12 vittorie e 4 pareggi ottenuti a Fuorigrotta, risultati che testimoniano come il Napoli abbia costruito una parte fondamentale della propria identità proprio a casa propria. Il tifo caloroso, la spinta continua delle tribune e la compattezza ritrovata nel gruppo stanno rendendo lo stadio un vero valore aggiunto. Per Conte, che ha sempre valorizzato l’importanza del fattore campo, si tratta della conferma che il percorso intrapreso è quello corretto: trasformare il Maradona in un fortino era uno degli obiettivi principali, e i numeri dimostrano che il progetto sta funzionando.

Un Napoli così performante in casa rappresenta un segnale importante anche in prospettiva. La squadra sta mostrando una solidità difensiva che nelle passate stagioni era venuta meno, mentre la gestione delle partite delicate sembra ora più matura, merito anche dell’esperienza dello staff tecnico. Ma è soprattutto l’atteggiamento mentale a colpire: fin dai primi minuti, gli azzurri scendono in campo con l’intenzione di dominare, imponendo ritmo, aggressività e qualità tecnica.

Questi risultati casalinghi permettono al Napoli di mantenersi stabilmente nelle zone alte della classifica e di alimentare ambizioni importanti sia in campionato sia nelle competizioni europee. In un’annata caratterizzata da equilibrio e competitività ai massimi livelli, avere uno stadio in cui non si perde mai rappresenta un vantaggio determinante. Le avversarie arrivano al Maradona consapevoli della difficoltà della sfida, mentre il Napoli sfrutta questa consapevolezza per imporre il proprio gioco e colpire nei momenti chiave.

La speranza dell’ambiente è che questa striscia positiva possa proseguire anche nei prossimi mesi. Se il Napoli manterrà questa forza casalinga, il cammino stagionale potrebbe prendere una direzione ancora più ambiziosa. Al momento, però, una certezza c’è: il Maradona è tornato a essere un luogo inespugnabile, e il merito è di una squadra che sta ritrovando entusiasmo, identità e continuità.