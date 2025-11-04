Napoli, Marchegiani commenta le parole di Conte: : «Le sue parole sono un modo per alzare la tensione e creare il giusto ambiente»

Napoli, Marchegiani commenta le parole di Conte in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Eintracht Francoforte di Champions

Luca Marchegiani, ex portiere e commentatore tecnico, ha commentato ai microfoni di Sky Sport le recenti dichiarazioni di Antonio Conte, in conferenza stampa alla vigilia di Champions League contro l’Eintracht, soffermandosi sulla strategia comunicativa dell’allenatore del Naooli. Secondo Marchegiani, le parole di Conte, sebbene sembrino provocatorie e indirizzate all’esterno, sono in realtà finalizzate a creare l’ambiente giusto dentro lo spogliatoio.

SULLE DICHIARAZIONI DI CONTE – «Ha fatto un resoconto della stagione e delle difficoltà avute in quest’annata. La comunicazione Conte la sa fare e spesso la usa anche per dare alla squadra quei messaggi, quelle motivazioni che servono. Per alzare la tensione».

SULLO STILE COMUNICATIVO DI CONTE – «Visto da fuori, sembra un allenatore in lotta con tutti i fronti, visto che ultimamente sono state frequenti queste sue esternazioni. Ma credo che gran parte di queste parole lui le usi, più che per comunicare verso l’esterno, per creare il giusto ambiente all’interno. Quest’alzare la tensione è evidentemente finalizzato al creare l’ambiente giusto».

LE PAROLE DI CONTE – «Quando parlo del tifoso napoletano che non deve farsi prendere in giro parlo proprio delle voci messe in giro ad arte per cercare di creare aspettative assurde verso la squadra o per ammazzarla. Il popolo napoletano deve restare sempre compatto con la squadra, tapparsi le orecchie, il tifoso napoletano è un sognatore e da fuori lo sanno che basta poco per pompare e ammazzare e far venire la depressione. Restiamo compatti, ascoltate i calciatori e l’allenatore, sono gli unici che vogliono bene alla squadra, da fuori è tutto un interesse. Stiamo uniti, l’annata sarà difficile e complessa, ve lo sto dicendo dall’inizio. Onore ai ragazzi che con tutte le difficoltà che ci sono io vedo la classifica e vedo ancora noi lì e domani se vinciamo andiamo a 6 punti… se non ci riusciamo gli altri saranno stati più bravi, amen, ma troveranno sempre un gruppo forte. L’ambiente deve starci vicino, non andate dietro a chi crea problematiche, in eccesso o in difetto. Il Napoli lì dà fastidio, il Napoli che lotta per le prime posizioni dà fastidio, io lo capisco, gli altri devono entrare nell’ottica. Nonostante le difficoltà siamo lì e questo fa paura».