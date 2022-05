Napoli, il mercato passa da tre big: il futuro di Osimhen, Koulibaly e Fabian Ruiz

Napoli in estate potrebbe essere rivoluzione sul mercato: le ultime sul futuro di Osimhen, Koulibaly e Fabian Ruiz

Il mercato del Napoli potrebbe subire una profonda rivoluzione estiva e tutto ruota attorno a tre big, come riportato da Il Mattino.

In casa azzurra Giuntoli e De Laurentiis stanno valutando le situazioni di Osimhen, Koulibaly e Fabian Ruiz. Sull’attaccante le cifre richieste sono quelle, 100 milioni e l’affare si può chiudere con il benestare di tutti. Sul centrocampista ci sono le big spagnoli, su tutte il Real di Ancelotti che lo vorrebbe portare tra i blancos. Situazione intricata per il centrale. Le parole del presidente fanno presagire la volontà del senegalese di non aver chiare le sue intenzioni e le avance del Barcellona si fanno sempre più insistenti. La valutazione è di 45 milioni, ma al momento è difficile che lasci Napoli soprattutto perché gli è stata offerta la fascia da capitano.