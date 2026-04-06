Milan, Allegri svela: «La corsa scudetto credo che ormai abbiamo dato, l’Inter ha nove punti di vantaggio…»

Napoli Milan, nel post gara Allegri è intervenuto ai microfoni di DAZN per analizzare la sfida disputata al Maradona

Al termine di Napoli Milan, Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di DAZN. Queste le dichiarazioni dell’allenatore rossonero:

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PARTITA DECISA DA UN EPISODIO – «È stata una gara dove ci sono state poche occasioni e un episodio… chi se lo portava a suo favore l’avrebbe vinta. Sono stati bravi loro in quell’occasione, eravamo tra l’altro a difesa schierata. Abbiamo avuto situazioni in cui dovevamo essere più veloci a tirare in porta perché poi arrivano gli altri e non ti fanno più tirare».

SCELTA DI FULLKRUG E NKUNKU – «Innanzitutto hanno fatto una buona partita. Nkunku ha avuto due occasioni favorevoli, ha lavorato molto bene per la squadra, ha fatto una buona partita anche tecnicamente. Nel primo tempo uno come lui deve fare gol, o almeno prendere la porta. Nel secondo tempo uguale, però direi che sono stati bravi com’è stata brava tutta la squadra. Il calcio è fatto di queste situazioni dove abbiamo peccato».

CORSA SCUDETTO E OBIETTIVI – «La corsa scudetto credo che ormai abbiamo dato, l’Inter ha nove punti di vantaggio. Poi nel calcio può succedere di tutto ma c’è il Napoli avanti. Noi pensiamo una partita alla volta, pensiamo all’Udinese. Bisogna rimanere sereni perché momentaneamente siamo dentro il nostro obiettivo. Abbiamo qualche punto di vantaggio e dobbiamo cercare di mantenerlo vincendo le partite».

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