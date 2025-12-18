Napoli-Milan Supercoppa Italiana: come vederla in streaming dall'estero

Prende il via la Supercoppa Italiana con la formula della Final Four. Oggi si apre con la prima semifinale Napoli-Milan. La sfida è in programma questa sera alle 20:00 allo stadio Re Fahd di Riyad, in Arabia Saudita. Si tratta di un vero banco di prova per le quattro squadre coinvolte (l’altra semifinale è Bologna-Inter), costrette a un mini tour de force che comporta anche una pausa dalla Serie A, congelando di fatto metà del campionato.

A detenere il titolo sono proprio i rossoneri, che nella scorsa edizione hanno avuto la meglio sull’Inter in finale. La squadra di Allegri cercherà di difendere la coppa, ma la concorrenza è più agguerrita che mai. Tutti i match della Supercoppa Italiana saranno trasmessi in chiaro sui canali Mediaset e in streaming su Mediaset Infinity. Ma chi si trova all’estero come può vedere le partite senza i blocchi geografici internazionali?

Napoli-Milan Supercoppa in streaming dall’estero: ti serve una VPN

L’appuntamento è fissato: questa sera giovedì 18 dicembre alle 20.

Napoli-Milan: le probabili formazioni

In casa rossonera, Gabbia resta fuori dai convocati, ma Allegri deve rinunciare anche a Gimenez e a Leao, che non sarà nemmeno a disposizione in panchina. La presenza di Leao è in dubbio anche per l’eventuale finale. Questo scenario apre le porte a Nkunku, pronto a comporre il reparto offensivo insieme a Pulisic, mentre in difesa dovrebbe trovare spazio De Winter.

La scelta più interessante riguarda il centrocampo: Jashari è candidato a partire dal primo minuto come regista, permettendo a Modric di rifiatare in vista di un possibile atto finale. Sulla fascia sinistra Estupiñán sembra favorito rispetto a Bartesaghi, mentre in mezzo Loftus-Cheek appare in vantaggio nel duello con Fofana.

Sul versante opposto, Conte deve fare a meno degli infortunati di lungo corso De Bruyne e Anguissa, ma ritrova Lobotka, pronto a riprendersi le chiavi della regia. Sulle corsie laterali dovrebbero agire Politano e Spinazzola, mentre in avanti l’idea è quella di affiancare Neres ed Elmas a Hojlund.

In difesa spazio a Juan Jesus, insieme a Di Lorenzo e Rrahmani. Da segnalare anche che è stato convocato Lukaku, determinato a tornare in campo dopo il lungo stop, ma quasi sicuramente non giocherà nemmeno un minuto in questo torneo.

Ecco le probabili formazioni di Napoli-Milan: