Infortunio Leao, la sua presenza contro il Napoli continua ad essere in forte dubbio. Il Milan ha una speranza

Infortunio Leao, il provino decisivo per il portoghese sarà quello di domani. Allegri spera di poterlo avere almeno in panchina. Le ultime

Tiene banco in casa rossonera il tema infortunio di Leao, una situazione che continua a essere monitorata con grande attenzione dallo staff tecnico e medico. Nella giornata di oggi Rafael Leao ha svolto un allenamento differenziato, scendendo in campo prima dell’inizio della seduta di gruppo diretta da Massimiliano Allegri. Un segnale che conferma come il recupero del numero 10 sia ancora in corso, ma che lascia aperto uno spiraglio, seppur minimo, in vista della semifinale di Supercoppa Italiana contro il Napoli.

L’infortunio di Leao non è stato ancora completamente smaltito e, al momento, la sua presenza tra i convocati resta in forte dubbio. Tuttavia, lo staff rossonero non ha ancora escluso del tutto la possibilità di portarlo almeno in panchina. La giornata di domani sarà decisiva: è infatti prevista una sessione di allenamento mattutina specifica per l’esterno portoghese, al termine della quale verrà presa una decisione definitiva.

La prudenza resta la parola d’ordine. Allegri non vuole correre rischi inutili, soprattutto considerando l’importanza del giocatore nel corso della stagione. Forzare il rientro dopo un infortunio di Leao non completamente risolto potrebbe esporre il calciatore a ricadute, scenario che il club vuole evitare a tutti i costi.

Allo stesso tempo, l’eventuale recupero di Leao assumerebbe un peso ancora maggiore alla luce delle assenze nel reparto offensivo. Il Milan dovrà infatti fare a meno di Santiago Gimenez, riducendo notevolmente le opzioni a disposizione dell’allenatore. Attualmente, Allegri può contare solo su due attaccanti di ruolo: Christian Pulisic e Christopher Nkunku. Una coperta corta che rende ogni valutazione ancora più delicata.

Proprio per questo motivo, anche una convocazione “di servizio” di Leao, magari per pochi minuti nel finale, potrebbe rappresentare un’arma importante a gara in corso. La sola presenza del portoghese in panchina, nonostante l’infortunio di Leao, avrebbe un impatto psicologico significativo sia sulla squadra sia sugli avversari.

In vista della semifinale di Supercoppa, lo staff medico continuerà a lavorare senza sosta per valutare le sensazioni del giocatore. Molto dipenderà dalle risposte fisiche che Leao darà nell’allenamento di domani mattina, decisivo per capire se potrà essere almeno aggregato al gruppo.

In conclusione, l’infortunio di Leao resta un nodo cruciale alla vigilia di una sfida fondamentale. Le prossime ore saranno determinanti per capire se il numero 10 potrà dare il suo contributo, anche minimo, o se il suo rientro verrà rimandato per evitare rischi maggiori in ottica stagionale.