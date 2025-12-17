Napoli Milan, Supercoppa Italiana: Conte fa un passo indietro? Il tecnico dei partenopei pensa a questa mossa per decidere la semifinale del torneo

Napoli Milan, Supercoppa Italiana: Conte fa un passo indietro? Il tecnico pensa a questa mossa in vista della semifinale del torneo

In attesa della semifinale di Supercoppa Italiana, Napoli Milan, sono in corso, nei padroni di casa, nuove riflessioni tattiche e scelte che potrebbero incidere sul momento della stagione.

Dopo una fase altalenante, fatta di picchi di entusiasmo e brusche frenate, Antonio Conte, allenatore azzurro, non intende arretrare. La competizione in Arabia Saudita rappresenta un’occasione concreta per ritrovare certezze e provare a riportare un trofeo a Napoli, assente dal 2014.

Come sottolinea Tuttosport, il percorso del Napoli in Supercoppa racconta una storia fatta di cinque finali disputate e due vittorie, entrambe contro la Juventus. L’ultima apparizione, due anni fa, si è però chiusa con la sconfitta contro l’Inter. Ora, contro il Milan di Massimiliano Allegri, Conte cerca risposte immediate dopo due ko consecutivi senza reti segnate.

Il momento del Napoli e la gestione di Conte

Il quotidiano torinese descrive bene la fase vissuta dagli azzurri: «Partire per ricominciare, di nuovo. Il Napoli non riesce a smontare dalle montagne russe sulle quali è salito dall’inizio della stagione». Dopo il richiamo all’ordine seguito alla gara di Bologna, il Napoli aveva infilato cinque vittorie di fila tra campionato e coppe, prima di spegnersi improvvisamente con due sconfitte consecutive, l’ultima a Udine.

Conte, però, non intende mollare e continua a rivedere gerarchie e gestione della rosa, anche alla luce delle numerose assenze.

Politano-Lang: cambio di gerarchie sugli esterni

Uno dei casi più evidenti riguarda Matteo Politano, esterno offensivo italiano. Fino all’ultima sosta per le Nazionali era stato un punto fermo, con 14 presenze da titolare su 15 e una media di 70 minuti a partita. Nelle ultime sette gare, invece, è partito dall’inizio una sola volta, scendendo a 35 minuti di media.

Parallelamente sono cresciuti David Neres, esterno brasiliano, e Noa Lang, ala olandese. Neres è passato da 36 a 75 minuti di media, mentre Lang è diventato titolare in sei delle ultime sette partite. Ora, però, Conte sembra orientato a invertire nuovamente la rotta: Politano è favorito per tornare a destra, con Neres a sinistra e Lang pronto a rifiatare.

Probabile formazione e assenze pesanti

Contro il Milan mancheranno Meret, Anguissa, Gilmour e De Bruyne, un dato che conferma come Conte raramente abbia avuto la rosa al completo: solo in 4 gare su 64. La buona notizia è il ritorno tra i convocati di Romelu Lukaku, attaccante belga e leader carismatico, anche se il suo impiego sarà valutato con cautela.

In mediana Lobotka è pronto a riprendersi il posto accanto a McTominay, mentre a sinistra Olivera è in vantaggio su Spinazzola e Gutierrez. Conte scioglierà gli ultimi dubbi solo a ridosso del match, senza anticipare nulla in conferenza stampa. In palio non c’è solo un trofeo da circa 11 milioni di euro, ma una possibile svolta psicologica per il Napoli.