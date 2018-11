Napoli pieno di fiducia per Milik: possibile rinnovo fino al 2023

Napoli, Milik ancora al centro del progetto della società: probabile rinnovo del contratto fino 2023

Il Napoli ha puntato molto su Milik pagando all’Ajax ben 25 milioni di euro, l’ha aspettato mentre il calciatore affrontava due gravi infortuni al ginocchio e oggi è pronto rinnovare gli accordi nonostante il difficile momento che il polacco affronta sul campo. Sembra infatti che all’attaccante manchi la grinta di un tempo e i soli 4 gol in 13 partite, tra campionato e Champions League, ne sono la dimostrazione. Il calciatore perde anche la maglia da titolare e si trova ad essere l’alternativa di Mertens e Insigne.

Il Napoli comunque non perde la fiducia nel polacco affermando che Milik si trova ancora nel centro del progetto e il presidente De Laurentiis sembra stia discutendo con il suo agente un rinnovo del contratto fino al 2023. Ovviamente la pazienza e la fiducia degli azzurri non può essere eterna e la società punta gli occhi su Piatek e Dolberg e non esclude il complicato ritorno di Cavani. Ma se Il giocatore polacco tornasse nel pieno della forma nei prossimi mesi non sarà necessario alcun cambiamento.