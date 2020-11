Napoli, niente frattura per Osimhen: ha rassicurato il club

Victor Osimhen è uscito in barella durante la partita con la sua Nazionale

Ci sono state ore di tensione per il Napoli, dopo che Victor Osimhen, in campo con la Nigeria contro la Sierra Leone, ha lasciato il campo in barella per un infortunio alla mano.

Come riportato da Gazzetta.it, però, non ci sarebbe nulla di preoccupante per l’attaccante azzurro. Lo stesso bomber ex Lille avrebbe chiamato personalmente il club partenopeo per confermare l’assenza di fratture al polso. Osimhen proverebbe dolore alla spalla, ma anche in questo non ci sarebbero problemi gravi.