Napoli, De Laurentiis blinda i suoi gioielli Osimhen e Kvara

Le big d’Europa si stanno guardando intorno per il mercato invernale e in casa Napoli ci sono Osimhen e Kvara ad avere gli occhi addosso.

Secondo quanto riportato da Il Mattino, i due giocatori non sono in vendita. De Laurentiis li ha blindati e non vuole saperne di cessioni o offerte per i due gioielli. Nessuno stravolgimento sotto questo punto di vista.