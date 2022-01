Napoli, pronto a riabbracciare Osimhen: rientro sempre più vicino

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

L’attaccante nigeriano è tornato negativo e ora è pronto a tornare a Napoli: Osimhen punta il Bologna

Il Napoli dopo la vittoria interna contro la Sampdoria, è pronto a riabbracciare Osimhen. L’attaccante in Nigeria e isolato per la positività al Covid, è tornato negativo.

Vista la sua assenza dalla Coppa d’Africa, è in procinto di tornare e si potrebbe rivedere in campo per la sfida contro il Bologna di lunedì prossimo. A riferirlo la Gazzetta dello Sport.