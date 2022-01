Sampdoria, ecco quando la presentazione del presidente Lanna

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

La Sampdoria spera di riuscire a fare una presentazione in grande stile per il nuovo presidente Marco Lanna: tutti i dettagli

La Sampdoria punta ad una presentazione in grande stile per il neo presidente Lanna, arrivato per sostituire Massimo Ferrero dopo le vicende dell’arresto.

A quanto riporta Il Secolo XIX, la presentazione dovrebbe tenersi mercoledì 12 gennaio tra le mura dello stadio Ferraris. Con Lanna potrebbe essere la possibilità di rivedere anche Osti, atteso domani a Bogliasco per tornare al ruolo di dirigente.

