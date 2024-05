Manchester United Ten Hag: «Se non mi vogliono più andrò altrove per vincere, è quello che ho sempre fatto»

Le parole di Erik Ten Hag dopo la vittoria in FA Cup del Manchester United contro il City, forse la sua ultima sulla panchina dei Red Devils

Ultimo atto di Ten Hag sulla panchina del Manchester United? Ieri il tecnico olandese ha vinto la FA Cup battendo il City in finale. A fine partita in conferenza stampa il tecnico ha risposto così a chi gli chiedeva del suo futuro.

FUTURO – «Non ci penso. Siamo nel mezzo di un progetto e siamo esattamente dove vogliamo essere. Stiamo costruendo una squadra. Quando sono subentrato, allo United era un disastro. Stiamo costruendo una squadra per il futuro. Andremo avanti tra alti e bassi. Quello che si vede è che la squadra si sta sviluppando, sta vincendo e alla fine la questione è vincere trofei».

RESOCONOTO ALLO UNITED – «Due trofei in due anni non sono male. Tre finali non sono male, ma dobbiamo andare avanti. Non sono soddisfatto. Dobbiamo fare meglio. Se non mi vogliono più andrò altrove per vincere trofei perché è quello che ho fatto in tutta la mia carriera».