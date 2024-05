Calciomercato Como, obiettivo Audero: ecco l’offerta alla Sampdoria

Calciomercato Como, Emil Audero è il primo obiettivo per rinforzare la squadra per la prossima Serie A: l’offerta alla Sampdoria

Il Como ha scelto Emil Audero come prossimo portiere. Come riportato da Tuttosport, il portiere italo-indonesiano è il primo obiettivo dei lariani e della proprietà indonesiana degli Hartono.

Il portiere oggi giocherà la sua ultima partita con l’Inter per poi fare ritorno, temporaneamente alla Sampdoria. Come riportato dall’edizione genovese di La Repubblica, i lariani potrebbero dare ai blucerchiati come contropartita tecnica il portiere Adrian Semper.