Moviola Atalanta Torino, l’EPISODIO CHIAVE del match di Serie A

L’episodio chiave della moviola del match tra Atalanta e Torino, valido per la giornata della Serie A 2023/24. Dirige la sfida l’arbitro Sozza.

L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

76′ AMMONIZIONE HIEN. Cartellino giallo per fallo su Ricci.

75′ GOAL ANNULLATO ALL’ATALANTA. Lookman mette in rete il quarto goal, ma esso viene annullato per fuorigioco.

68′ RIGORE PER L’ATALANTA. L’ex Tameze atterra con un pestone Lookman e guadagna il calcio di rigore.

66′ GOAL ANNULLATO a Lookman. Azione De Ketelaere, Pasalic per Lookman, ma l’azione viene annullata così come il goal per un fallo di Scamacca.

57′ AMMONIZIONE LINETTY. Fallo su ripartenza nerazzurra ai danni di Holm. Punizione e cartellino giallo.

54′ Fallo di Scalvini ai danni di Pellegri togliendogli quasi la maglietta. Punizione per il Torino.

51′ GOAL ANNULLATO A SCAMACCA. Lancio di Zappacosta per CDK che serve Scamacca dalla sinistra che mette in rete, ma il goal viene annullato per palla oltre la linea del fondo quando era in possesso del belga.

50′ FALLO di Buongiorno ai danni di Scamacca e punizione Atalanta.

30′ Contatto in area di CDK e Holm ai danni di Zapata. Tutto regolare secondo l’arbitro.

19′ Scontro tra Masina e Buongiorno cercando di fermare Scamacca nella metacampo del Toro. Necessario intervento dello staff medico.

3′ FALLO di Pasailc ai danni di Vojvoda. Punizione toro.