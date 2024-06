Calciomercato Atalanta, per il centrocampo SONDATO anche Brescianini del Frosinone. La SITUAZIONE nerazzurra

Per il centrocampo l’Atalanta non sta sondando soltanto Guido Rodriguez, ma sta osservando anche in Serie A giocatori che potrebbero risultare utili alla causa nerazzurra. Suslov? Non solo, anche Brescianini del Frosinone.

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, su di lui ad oggi ci sono fortemente Napoli e Fiorentina, con l’Atalanta che ha fatto un semplice sondaggio: nessun tentativo di trattativa nerazzurra. Staremo a vedere come si evolverà la situazione.