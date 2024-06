Calciomercato Atalanta, si tenta il COLPO Guido Rodriguez a centrocampo. La situazione

Calciomercato Atalanta, a centrocampo si punta al COLPO Guido Rodriguez a PARAMETRO ZERO. La situazione dei nerazzurri

L’Atalanta sul calciomercato non vuole lasciare nulla al caso: Ahmedhodžić e Balerdi per la difesa, c’è l’operazione Zaniolo da limare, ma anche a centrocampo si sta pensando ad un altro grande colpo. Il sogno dei nerazzurri? Guido Rodriguez, centrocampista argentino classe 1994, lasciato a parametro zero dal Betis.

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, la Dea vorrebbe tentare il colpo a parametro zero considerando la fumata nera avuta con il Barcellona. L’Atalanta non è l’unica pretendente per il centrocampista, ma sicuramente i nerazzurri tenteranno un’altra operazione stile Kolasinac la scorsa estate.