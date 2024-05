Manchester City, Haaland ha un problema con le finali: 0 gol su sei giocate

Anche ieri si è confermato lo scarso feeling di Haaland nelle finali: alla sesta giocata con il City è ancora a zero gol

Il Manchester City ha concluso ieri la sua stagione con la sconfitta contro lo United in finale di FA Cup: 2-1 per i Red Devils e nel tabellino non c’era il nome di Haaland. Se il valore dell’attaccante norvegese è indiscutibile, 38 gol in 45 partite in un anno con tanti problemi fisici, è altrettanto vero però che il suo scarso feeling con le finali rischia di diventare un problema.

In questi due anni alla corte di Guardiola, Erling ha giocato sei finali: due di FA Cup, la Champions League, Supercoppa Europea, Mondiale per Club e Community Shield e in nessuna di queste occasioni è andato a segno.