Calciomercato Inter, si punta tutto su Morata. FUMATA BIANCA?

Calciomercato Inter, Morata vuole tornare in Italia e può liberarsi a cifre da saldo: ecco la situazione attuale dei nerazzurri

Il possibile ritorno di Morata in Italia può avvenire a prezzo di saldo, come riporta Fabrizio Romano, e in ottica calciomercato c’è una possibilità nerazzurra.

L’ex centravanti di Juventus e Chelsea potrà infatti partire, se lo vorrà, per soli 12 milioni. Un prezzo decisamente contenuto, per un giocatore che sogna il ritorno in Serie A dalla porta principale. La passata estate l’Inter aveva considerato con grande forza il suo profilo, su indicazione del mister Simone Inzaghi, e potrebbe tornare sullo spagnolo qualora riuscisse a piazzare sia Correa che Arnautovic.