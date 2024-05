Salvezza Empoli: Nicola una sicurezza per un risultato storico, ma stasera servono i gol

L’Empoli alla caccia della salvezza: in Panchina Nicola è uno specialista e può raggiungere un traguardo storico per i toscani

Questa sera contro la Roma l’Empoli è chiamata a vincere per sperare nella salvezza. La squadra toscana per raggiungere questo obiettivo ha chiamato a gennaio Davide Nicola: il tecnico piemontese è considerato uno “specialista” in materia e negli anni ha raggiunto risultati clamorosi sulle panchine di Crotone, Udinese, Genoa, Torino e Salernitana.

Se dovesse riuscire a mantenere la categoria anche per i toscani, avrebbe compiuto l’ennesima impresa: l’Empoli infatti non ha mai giocato per tre stagioni consecutive in Serie A. Per farlo però questa sera serviranno quei gol che sono mancati per tutto l’anno: solo Cadice (25) e Clermont (26) hanno segnato meno dei toscani (27) nei principali campionati europei.