Conferenza Juric Atalanta Torino: «Differenza enorme tra i due club, ora spero nell'Europa. Sui cori contro...»

Conferenza Juric Atalanta Torino, ecco le dichiarazioni del tecnico granata dopo il match di Serie A al Gewiss Stadium

Ivan Juric è intervenuto in conferenza stampa dopo Atalanta Torino. Ecco l’intervista dell’allenatore croato ai margini del match di Serie A. Così davanti ai cronisti il tecnico granata.

ATALANTA-TORINO – «Sicuramente per venti minuti abbiamo giocato bene, poi il primo gol è stato devastante».

CORI CONTRO – «So qual è il mio lavoro, tre anni fantastici al massimo, siamo andati oltre quello che potevamo fare, la mia schiettezza a volte fa male, ma la verità è quella. La squadra è nona, prima era diciassettesima».

DIFFERENZA – «La differenza tra le due squadre è enorme, anche per quello che hanno dimostrato loro in Europa. Tanti ragazzi sono arrivati alla frutta, mancavano tantissimi giocatori, non è facile sostituirli, ma bisogna dare anche dare meriti all’Atalanta. Oggi erano nettamente superiori».

BILANCIO ESPERIENZA AL TORO – «Per me il triennio è stato fantastico. Rischiamo di andare in Europa partendo dal diciassettesimo posto, devo ringraziare tutti i ragazzi, sono stati veramente bravi. Do un voto altissimo. Mercoledì avevamo voglia di trovarci, ma c’è gente che andrà in nazionale, vedremo con calma».

IMPRESA ATALANTA – «Non è solo quest’anno, per me è il miglior allenatore d’Europa. Ha creato un mostro, l’Atalanta è una squadra forte»