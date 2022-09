Osimhen pronto al rientro: l’attaccante in panchina a Cremona?

Victor Osimhen sta recuperando dal suo infortunio, il nigeriano potrebbe rientrare già nella sfida contro la Cremonese

L’attaccante aggiunge potenza e reti al Napoli che già in questo avvio ha segnato tanto grazie anche al lavoro di Raspadori e Simeone. Spalletti lo aspetta per inserirlo al centro dell’attacco. Potrebbe essere in panchina il 9 ottobre contro la Cremonese. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.