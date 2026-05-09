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Formazioni ufficiali Lazio Inter: le scelte di Sarri e Chivu per il match di Serie A
Formazioni ufficiali Lazio Inter: le scelte di Sarri e Chivu per il match di Serie A, valido per la 36ª giornata 2025/26
Le formazioni ufficiali di Lazio Inter, sfida valida per la 36ª giornata di Serie A 2025/26.
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INTER (3-5-2): 13 J. Martinez; 31 Bisseck, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 17 Diouf, 8 Sucic, 23 Barella, 22 Mkhitaryan, 30 Carlos Augusto; 9 Thuram, 10 Lautaro. A disposizione: 1 Sommer, 12 Di Gennaro, 2 Dumfries, 6 De Vrij, 7 Zielinski, 11 Luis Henrique, 14 Bonny, 16 Frattesi, 25 Akanji, 32 Dimarco, 36 Darmian, 43 Cocchi, 48 Mosconi. Allenatore: Cristian Chivu.
LAZIO (4-3-3): 40 Motta; 77 Marusic, 13 Romagnoli, 34 Gila, 3 Pellegrini; 26 Basic, 6 Rovella, 7 Dele-Bashiru; 22 Cancellieri, 14 Noslin, 9 Pedro. A disposizione: 77 Furlanetto, 99 Giacomone, 2 Gigot, 4 Patric, 17 Nuno Tavares, 18 Isaksen, 19 Dia, 20 Ratkov, 21 Belahyane, 23 Hysaj, 24 Taylor, 25 Provstgaard, 27 Maldini, 28 Przyborek, 29 Lazzari. Allenatore: Maurizio Sarri.
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