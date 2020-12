Victor Osimhen mercoledì tornerà in Italia, potrebbe a disposizione per la gara del 6 gennaio contro lo Spezia. Il piano verso la Supercoppa

Victor Osimhen mercoledì tornerà in Italia dopo aver trascorso in Belgio il suo periodo di riabilitazione per l’infortunio alla spalla. A segnalarlo è Repubblica.

L’obiettivo del Napoli è quello di avere il centravanti nigeriano a disposizione per la gara del 6 gennaio contro lo Spezia o al massimo per quella del 10 gennaio contro l’Udinese.

In questo modo Osimhen raggiungerà una condizione ottimale in vista della Supercoppa del 20 gennaio contro la Juventus.