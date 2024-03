Napoli, idea Pecchia per la panchina: lo manda Benitez

Anche Fabio Pecchia tra i candidati per la panchina del Napoli: il tecnico del Parma conosce l’ambiente e ha la benedizione di Benitez

La Gazzetta dello Sport fa il nome di Fabio Pecchia per la panchina del Napoli del prossimo anno. Il tecnico di Formia, che sta guidando il Parma al primo posto e alla promozione diretta in Serie B, conosce già l’ambiente napoletano, in cui ha giocato e anche allenato – in qualità di vice – ai tempi di Benitez. Il sodalizio con l’allenatore spagnolo è durato anche nei suoi successivi trasferimenti al Real Madrid e Newcastle.

Oltre a lui gli altri nomi fatti sono quelli di Italiano, Palladino e Farioli del Nizza, ma non è da escludere anche una permanenza di Calzona.