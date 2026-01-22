Napoli, la rabbia di De Laurentiis: le altre big della Serie A dicono no e il mercato resta bloccato!

Napoli, fumata nera in FIGC: mercato bloccato e regole confermate. Ecco da dove nasce la rabbia di De Laurentiis: la spiegazione

Il blitz istituzionale non è riuscito. Il tentativo del Napoli di modificare in corsa le regole finanziarie per sbloccare il proprio mercato invernale si è infranto contro un muro burocratico e politico. Il Consiglio Federale straordinario, convocato d’urgenza dal presidente Gabriele Gravina, non ha portato alla svolta sperata da Aurelio De Laurentiis: l’indicatore economico che impone al club di operare a “saldo zero” (entrate possibili solo a fronte di pari uscite) resta in vigore.

Lo sfogo e la spaccatura in Lega

Come spiega la Gazzetta dello Sport, tutto nasce dalla furia del patron dei partenopei durante l’ultima assemblea di Lega Serie A. De Laurentiis ha rivendicato la solidità delle proprie casse (“piene di liquidità”), ritenendo iniquo il blocco imposto dall’attuale rapporto costi-ricavi. Sebbene 16 club abbiano votato a favore della sua proposta di modifica, la frattura con le altre “grandi” è stata decisiva. Il Milan ha espresso un “no” categorico per tutelare la regolarità della competizione a stagione in corso, mentre Inter, Juventus e Roma si sono astenute. Un’astensione che pesa, dato che Nerazzurri e Bianconeri sono rappresentati in Consiglio Federale rispettivamente da Beppe Marotta e Giorgio Chiellini.

Il vincolo della FIGC e lo stallo tecnico

La FIGC, pur aprendo alla discussione, ha posto una condizione insormontabile: per modificare le NOIF (Norme Organizzative Interne Federali) serve la rinuncia formale a qualsiasi azione legale futura da parte dei club contrari o astenuti. Una garanzia di unanimità che, visto il veto rossonero, è impossibile da ottenere. Si torna dunque alla casella di partenza, come nel Gioco dell’Oca: la norma non si tocca.

Una doccia fredda per il Direttore Sportivo Giovanni Manna. Con l’infermeria piena – ai box ci sono titolarissimi come l’ala Matteo Politano, il fantasista David Neres e il bomber Romelu Lukaku – la squadra ha bisogno urgente di innesti. Nel mirino c’erano profili come Giovane (attaccante del Verona) o Daniel Maldini (trequartista di qualità dell’Atalanta), ma senza cessioni preventive, il mercato in entrata resta congelato.