Napoli, raccomandate e tagli dello stipendio: stangata per Allan

Napoli, sono partite questa mattina le raccomandate di De Laurentiis per i tagli dello stipendio ai giocatori: stangata per Allan

Ecco le raccomandate. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, questa mattina sono partite, in casa Napoli, le richieste di sanzioni da parte del presidente De Laurentiis all’indirizzo dei suoi tesserati. Ben 24 lettere, con l’eccezione del solo Malcuit infortunato.

Ogni raccomandata riporta una precisa richiesta economica, proporzionata alla gravità del singolo inadempimento. Si andrebbe dai 225mila euro di richiesta per Koulibaly ai 22mila di Gaetano, per un totale di oltre 2,5 milioni. Stangata in vista soprattutto per Allan: la richiesta per il centrocampista brasiliano sarà di una decurtazione del 50% non solo per le offese rivolte ad Edoardo De Laurentiis ma anche l’aver sfiorato lo scontro fisico con il figlio del presidente.