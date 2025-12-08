Napoli News
Napoli, Repice non ha dubbi: «Conte è l’uomo in più dei partenopei. Sul futuro del tecnico leccese dico una cosa»
Napoli, Francesco Repice ha parlato ai microfoni di una radio partenopea facendo il punto sugli azzurri e anche sul futuro del tecnico
Intervenuto ai microfoni di Radio Napoli Centrale, Francesco Repice ha parlato del Napoli facendo anche il punto sul futuro di Conte.
NAPOLI – «Conte è ripartito dalla difesa. Parliamo di un tecnico di livello e lo sfogo di Bologna è servito per dare la scossa».
SCUDETTO – «Secondo me è tra Milan e Napoli anche se l’Inter resta la più forte. I partenopei possono contare su un tecnico sicuramente di livello come Conte».
FUTURO CONTE – «Se deciderà di andare via sarà per migliorare e questo si dovrà accettare».
