 Napoli, Repice non ha dubbi: «Conte è l'uomo in più dei partenopei. Sul futuro del tecnico leccese dico una cosa»
Napoli News

Napoli, Repice non ha dubbi: «Conte è l’uomo in più dei partenopei. Sul futuro del tecnico leccese dico una cosa»

2 minuti ago

Conte

Napoli, Francesco Repice ha parlato ai microfoni di una radio partenopea facendo il punto sugli azzurri e anche sul futuro del tecnico

Intervenuto ai microfoni di Radio Napoli Centrale, Francesco Repice ha parlato del Napoli facendo anche il punto sul futuro di Conte.

NAPOLI – «Conte è ripartito dalla difesa. Parliamo di un tecnico di livello e lo sfogo di Bologna è servito per dare la scossa».

SCUDETTO – «Secondo me è tra Milan e Napoli anche se l’Inter resta la più forte. I partenopei possono contare su un tecnico sicuramente di livello come Conte».

FUTURO CONTE – «Se deciderà di andare via sarà per migliorare e questo si dovrà accettare».

