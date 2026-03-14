Napoli, riecco Anguissa! L’infortunio ha cambiato gli equilibri ma ora Conte può sorridere: il rientro del centrocampista dopo 4 mesi di stop

Il Napoli di Antonio Conte, allenatore salentino che ha ridato identità e forza competitiva agli azzurri, ritrova finalmente Frank Zambo Anguissa, centrocampista camerunese di strappi, fisicità e leadership. Il suo rientro non è una semplice buona notizia di formazione, ma un segnale forte per tutto l’ambiente partenopeo. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport nel suo approfondimento, l’assenza di Anguissa ha pesato enormemente negli ultimi mesi, non solo per ciò che garantisce sul piano atletico e tattico, ma anche per la personalità che sa trasmettere dentro lo spogliatoio e nelle fasi più delicate delle partite. Prima dello stop, il Napoli stava comunque viaggiando ad alta velocità e il centrocampista era riuscito anche a trasformarsi in una risorsa offensiva di primo piano, diventando uno dei giocatori più incisivi della squadra in zona gol.

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L’infortunio ha cambiato gli equilibri ma Conte aspetta il suo leader

Lo stop di Anguissa, arrivato con la nazionale camerunese durante la pausa di novembre, ha costretto Conte a rivedere assetti e soluzioni. La lesione al bicipite femorale della coscia sinistra e il successivo problema alla schiena hanno allungato enormemente i tempi di recupero, togliendo al Napoli un giocatore praticamente unico per caratteristiche. Anguissa è infatti un mediano capace di correre in avanti e all’indietro con la stessa efficacia, di spezzare le linee avversarie, di pressare alto e di riempire l’area con tempi da incursore. In questo senso, il lavoro di Conte sul centrocampista è stato evidente: il tecnico lo ha spinto a credere di più nelle proprie qualità offensive, convincendolo a essere ancora più aggressivo negli inserimenti e più coraggioso negli ultimi metri. La crescita di Frank sotto porta era stata una delle chiavi dell’inizio di stagione del Napoli, e il suo ritorno restituisce ai partenopei una dimensione più completa.

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Con McTominay e De Bruyne il Napoli ritrova profondità e alternative

Il rientro del camerunese si inserisce inoltre in un momento in cui il Napoli sta gradualmente recuperando anche altri uomini importanti. Kevin De Bruyne, fuoriclasse belga di qualità e visione, è già tornato a disposizione, mentre Scott McTominay, centrocampista scozzese ex Manchester United, è pronto a rivedersi dopo oltre un mese. Questo significa che Conte può finalmente guardarsi alle spalle e ritrovare soluzioni vere anche dalla panchina, dopo un lungo periodo di emergenza quasi continua. Certo, non mancano ancora le cattive notizie, come lo stop di Antonio Vergara, fermato da una lesione alla fascia plantare, ma il ritorno di Anguissa cambia comunque il quadro. Il Napoli ritrova uno dei suoi pilastri e con lui anche un pezzo importante delle proprie ambizioni.

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