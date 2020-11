Napoli, Rijeka ancora in emergenza: sette positivi al Coronavirus

Ancora in emergenza il Rijeka, prossimo avversario del Napoli in Europa League. Sono sette i nuovi positivi al Coronavirus

«Con la presente informiamo il pubblico che dopo un nuovo giro di test oggi (lunedì 16 novembre 2020), sette giocatori del Club calcistico croato Rijeka sono risultati positivi al coronavirus (COVID-19). Ai sensi della legge sulla protezione dei dati personali (GDPR), non possiamo rivelare l’identità delle persone che sono positive al coronavirus. In conformità con il regolamento della Federcalcio croata (HNS), HNK Rijeka ha richiesto il rinvio della partita del 12° turno campionato craoto contro l’Istria 1961, in programma il 21 novembre alle 19:10 allo Stadio Aldo Drosin di Pola».