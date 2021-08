Napoli, rinnovo Insigne: avanti anche senza prolungamento. Le ultime

A breve ci sarà l’incontro tra De Laurentiis e Lorenzo Insigne per il rinnovo. Il capitano potrebbe restare anche senza prolungamento

In casa Napoli l’argomento caldo resta sempre quello legato al rinnovo di Lorenzo Insigne. Il capitano tornerà a lavorare domani a Castel Volturno, insieme ai compagni di Nazionale Di Lorenzo e Meret, poi si dirigerà a Castel di Sangro per la seconda parte del ritiro. Lì dovrebbe avere un faccia a faccia con Aurelio De Laurentiis dove si avranno i primi indizi sul possibile rinnovo di contratto.

Come riportato da Il Mattino, l’ipotesi è quella di cominciare la stagione in scadenza e poi magari trovare un accordo strada facendo. Se non dovesse arrivare, Insigne andrà via a zero il prossimo anno. Oppure, se la distanza dovesse essere chiara sin da subito, il Napoli potrebbe ascoltare le offerte dei top club europei.