Napoli, rinnovo Insigne: c’è un fattore che può essere decisivo

Come riferito da Corriere dello Sport, la trattativa per il rinnovo di contratto di Lorenzo Insigne entrerà nel vivo al termine della stagione con la speranza di chiudere il discorso in estate.

Nessuna delle due parti vuole iniziare la stagione 2021/2022 con il contratto del capitano in scadenza. In questo senso la qualificazione in Champions League potrebbe essere decisiva dato che porterebbe ad un taglio del monte ingaggi meno netto di quanto preventivato sino ad ora.

Insigne ha respinto la prima offerta di De Laurentiis ritenendola troppo bassa, il giocatore si aspetta un ingaggio in linea con l’attuale (4,5 milioni di euro).