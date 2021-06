Napoli, rinnovo Insigne: De Laurentiis propone un milione in meno, c’è distanza

In casa Napoli tiene banco il rinnovo di Lorenzo Insigne. Tra le parti c’è una grande distanza, se ne riparlerà dopo l’Europeo

Grossa grana in casa Napoli riguardante uno dei leader della squadra: Lorenzo Insigne. Il contratto del capitano scade infatti tra un anno e un accordo per il rinnovo pare lontanissimo. Aurelio De Laurentiis vuole dimezzare i costi degli stipendi di tutti, calciatori e staff; un’idea che andrebbe a scontrarsi con la richiesta di aumento a 5 milioni l’anno dell’esterno partenopeo.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, l’intenzione del Napoli sarebbe quella di ridurre tutti gli stipendi di circa il 30%; con Insigne che andrebbe così a guadagnare 3,5 milioni, uno in meno rispetto ad ora. Cifra difficilmente accettabile dal calciatore con una distanza che, nonostante la volontà di entrambe le parti di voler restare in azzurro, sembra ampissima. Se ne riparlerà dopo l’Europeo, ma quel che sembra certo è che senza rinnovo quest’estate Insigne andrà via.