Napoli, De Laurentiis apre al rinnovo di Mertens: i dettagli

Dries Mertens potrebbe restare a Napoli: De Laurentiis ha aperto al rinnovo del belga ma a delle condizioni precise

Mertens vuole restare al Napoli e chiudere la carriera in azzurro. Fino a qualche tempo fa la società non aveva ancora imbastito un tavolo per il rinnovo del belga, ma ora De Laurentiis pare essersi convinto di voler prolungare il contratto con l’attaccante.

L’appuntamento sarà a fine stagione e sul piatto l’offerta del presidente è al ribasso, circa 1.5 milioni per un anno e opzione di rinnovo. Lo scrive il Corriere dello Sport.