Napoli, rinnovo Mertens: segnali d’apertura dal club. Le ultime

In casa Napoli è ancora in ballo la questione legata al rinnovo di Mertens. Il club azzurro avrebbe mandato i primi segnali di apertura

Dopo il gelo degli ultimi mesi sulla questione rinnovo, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport il Napoli avrebbe lanciato i primi segnali di apertura a Dries Mertens per proseguire insieme anche il prossimo anno.

Le basi economiche non saranno ovviamente quelle dei 4,5 milioni attuali, ma di circa 1,2 milioni o giù di lì. Nessun problema per il belga che vuole restare in azzurro a vita.