Napoli Hamsik: «Stagione difficile, ma la società ha capito gli errori»

Le parole di Marek Hamsik, ex capitano e bandiera del Napoli, sulla stagione difficile dei partenopei dopo lo Scudetto

Marek Hamsik è intervenuto come ospite nell’undicesima puntata di Legends – Ci vediamo a Napoli su SportItalia. Di seguito le sue parole.

RICORDI – «Ho tanti ricordi risalenti agli anni in cui giocavo nel Napoli, ma sicuramente uno dei più belli è la vittoria di un trofeo con quella maglia. Ci siamo riusciti dopo più di vent’anni, con la Coppa Italia, contro la Juventus».

SCUDETTO – «La festa scudetto deve esser stata qualcosa di fantastico e di questo sono orgoglioso. La città se l’è meritato dopo tanti anni di sacrifici, passando per la Serie C, ricominciando praticamente da zero. Dopo un periodo non facile, vincere lo scudetto è stata una grandissima impresa per società, tifosi e giocatori».

DIFFICOLTA’ DI QUEST’ANNO – «Il Napoli ha faticato quest’anno. Cambiare tre allenatori nel corso di una stagione significa che le cose non sono andate come dovrebbero e la società lo ha capito».