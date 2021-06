Napoli, rinnovo Osimhen: ipotesi clausola rescissoria da oltre 100 milioni

Il Napoli lavora al rinnovo di Victor Osimhen e pensa di inserire nel contratto una maxi clausola rescissoria

Dopo la stagione difficile, tra infortuni e Covid, che è poi terminata in crescendo, il Napoli ha intuito che Victor Osimhen può davvero essere considerato l’attaccante del presente e del futuro della squadra. E così ecco che il club partenopeo si sarebbe messo all’opera per blindare il calciatore. Gli azzurri lavorano al rinnovo di contratto, attualmente in scadenza nel 2024, con un prolungamento fino al 2025 con un aumento dell’ingaggio.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, inoltre, il Napoli starebbe pensando di inserire nel contratto una maxi clausola rescissoria da oltre 100 milioni di euro così da frenare tutte le possibile offerte delle squadre che seguono Osimhen.