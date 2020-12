Napoli Sampdoria, Gabbiadini e Tonelli in dubbio: le ultime di formazione

Napoli Sampdoria, Gabbiadini e Tonelli figurano nella lista dei convocati ma difficilmente potranno scendere in campo

Sebbene i nomi di Manolo Gabbiadini e Lorenzo Tonelli figurino nella lista dei convocati, Claudio Ranieri ha seri dubbi sul fatto che potranno scendere in campo contro il Napoli. Il tecnico della Sampdoria, a margine dell’intervista della vigilia, ha sottolineato le loro non perfette condizioni fisiche.

Per tutte le notizie sulla Sampdoria vai su sampnews24

«Gabbiadini sta così così, lo stesso Tonelli non sta in perfettissima condizione. Gli altri stanno tutti bene», queste le parole di Ranieri. Avanti quindi alla coppia Maya Yoshida e Omar Colley in difesa e al duo collaudato Fabio Quagliarella e Gaston Ramirez per l’attacco.