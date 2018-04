Napoli alla brace: una grigliata per prepararsi alla Juventus

In casa Napoli Sarri deve stemperare la tensione prima della grande sfida con la Juventus: cosa c’è di meglio di una grigliata tutti assieme?

Come si può stemperare la tensione prima di Juventus-Napoli? Gli azzurri pensano al cibo. Maurizio Sarri e i suoi ragazzi sono a Castel Volturno per preparare la sfida con l’Udinese e la trasferta clou di domenica con la Juventus a Torino. Il morale della truppa non è altissimo, gli azzurri sono a sei punti dalla capolista e rischiano di subire il colpo di grazia all’Allianz Stadium. Per riuscire ad alleggerire il tutto, Sarri e gli altri si sono dati alla griglia. Una bella grigliata per scacciare i fantasmi e rendere meno vibrante l’attesa per la grande sfida.

Stando a Il Corriere dello Sport, il Napoli ha fatto gruppo attorno alla brace. Non è il momento migliore per gli azzurri, che hanno perso brillantezza rispetto alle prime uscite di Serie A. Il rischio di perdere il campionato nello scontro diretto è alto, anche se da Napoli non filtra preoccupazione: stando alle dichiarazioni ufficiali, l’obiettivo è migliorare il record di ottantasette punti, non quello di vincere il tricolore. Certo, non sarà facile rimontare questa Juventus, ma un pensierino, attorno alla griglia, qualcuno l’ha fatto.