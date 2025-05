Napoli si prepara alla sfida contro il Cagliari e (la possibile) festa per il quarto Scudetto: installati 3 maxischermi! La situazione

Napoli si prepara alla partita contro il Cagliari e l’eventuale festa Scudetto: ci saranno 3 maxischermi! Le ultime

Napoli si appresta a vivere una serata che potrebbe entrare nella storia del club, con la possibilità concreta di festeggiare il quarto Scudetto. In vista della sfida contro il Cagliari, prevista per venerdì sera allo stadio Diego Armando Maradona, è stata organizzata una lunga e delicata riunione in prefettura per definire il piano sicurezza e gestire l’eventuale grande afflusso di tifosi.

Il Comune, in collaborazione con le autorità locali, ha ufficializzato l’installazione di tre maxischermi in punti strategici della città: Piazza del Plebiscito, Piazza Mercato e Piazza Esposito a Scampia. L’iniziativa mira a offrire ai tifosi senza biglietto la possibilità di seguire il match e, in caso di vittoria, festeggiare in modo ordinato e sicuro. Le istituzioni continuano a lavorare per garantire un’atmosfera di festa gestita nel migliore dei modi. Nel pomeriggio, i rappresentanti delle forze dell’ordine e delle istituzioni proseguiranno la riunione per definire ulteriori aspetti legati alla sicurezza, ai presidi sanitari e alla mobilità urbana.