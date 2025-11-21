Napoli, silenzio stampa alla vigilia del match contro l’Atalanta: Conte non parlerà prima del post partita di campionato! Le indiscrezioni: confronto intenso con la squadra

Napoli, silenzio stampa alla vigilia del match contro l’Atalanta. Conte non parla, ma chiede una svolta: le indiscrezioni parlano di confronto intenso con la squadra

Silenzio stampa verso l’esterno, ma parole chiarissime all’interno dello spogliatoio. Antonio Conte ha scelto di non parlare oggi in conferenza alla vigilia della delicata sfida contro l’Atalanta, che segna la ripresa del campionato per il Napoli. Le dichiarazioni ufficiali sono rimandate al post-partita di domani e a lunedì, prima dell’impegno di Champions contro il Qarabag.

Tuttavia, come riporta il Corriere dello Sport, il tecnico ha già espresso tutto il suo pensiero ieri, quando ha avuto finalmente a disposizione il gruppo al completo a Castel Volturno per la prima volta dopo la sosta per le nazionali. Il confronto, avvenuto in sala video, è stato lungo e intenso. Sono tornati d’attualità i temi scottanti del post-Bologna: gli errori in campo, ma soprattutto la crisi interna innescata dalle durissime frasi di Conte sulla mancanza di cuore, sugli “orticelli” personali e sulla sua indisponibilità ad “accompagnare il morto”. Concetti pesanti che erano rimasti sospesi nell’aria mentre i giocatori raggiungevano le rispettive selezioni e De Laurentiis ribadiva la fiducia via social.

Ieri erano presenti tutti: dagli ultimi rientrati come Elmas, Olivera, Rrahmani, Hojlund e soprattutto Scott McTominay (tornato eroe dalla Scozia grazie alla rovesciata che è valsa il Mondiale), fino a chi era rientrato prima come Lobotka e il blocco italiano. Conte li ha guardati negli occhi: il tempo delle parole è finito, ora servono i fatti.

Dopo il confronto verbale, la squadra è scesa in campo per una seduta pomeridiana sotto una pioggia battente. Conte si aspetta una reazione forte e convinta già domani contro l’Atalanta, un avversario insidioso anche per il recente cambio di allenatore. L’obiettivo è ritrovare il “vero” Napoli attraverso coesione, unità d’intenti e un atteggiamento diverso, per scacciare le polemiche, ritrovare solidità difensiva e tornare al gol, che manca dal 28 ottobre.

Una nota a margine sui nazionali: Lobotka (Slovacchia) e Rrahmani (Kosovo) hanno scoperto che saranno avversari nelle semifinali dei playoff Mondiali, ma per quella sfida ci sarà tempo.

