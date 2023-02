Napoli, Simeone: «Questo è il momento migliore della mia carriera, ma non è il mio limite»

Giovanni Simeone, attaccante del Napoli, ha parlato del suo momento in azzurro e della sua carriera. Le dichiarazioni

Giovanni Simeone, attaccante del Napoli, ha parlato a Sky Sport UK.

PAROLE – «Questo è il momento migliore della mia carriera, ma questo non è il mio limite. Posso ancora migliorare, ho ancora tanta strada da fare. So che se continuo ad allenarmi posso crescere.Vincere un trofeo? Il gruppo è la cosa più importante, servirà ogni giocatore. Se l’attaccante titolare non segna, il sostituto può farlo. Lo stesso vale per la difesa e il centrocampo. È importante sapere che possiamo contare su tutti all’interno della squadra. Per ottenere le vittorie, dobbiamo essere presenti in ogni partita. Mio padre dice una cosa che ho sempre cercato di ricordare – ‘partido a partido’ – partita dopo partita. Dobbiamo essere preparati per ogni partita, pronti a tutto, perché ogni tre punti contano».