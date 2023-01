Napoli, Sirigu: «Abbiamo condiviso tanto con Vialli»

Salvatore Sirigu, portiere del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro la Sampdoria

Salvatore Sirigu, portiere del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN.

PAROLE – «Abbiamo condiviso tanto con Vialli, una vittoria importante all’Europeo. La Nazionale ci teneva in particolare. Ci ha dato tanto. La sua figura poteva sembrare politica al di fuori, ma era come un fratello maggiore presente in qualsiasi situazione di partita al quotidiano a Coverciano. Tanti bei ricordi oltre al dolore che ci trasciniamo dietro oggi».