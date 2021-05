Napoli, Spalletti ha firmato: si attende l’ufficialità

Luciano Spalletti sarà il prossimo allenatore del Napoli. La firma sul contratto è arrivata, si attende l’annuncio ufficiale

Luciano Spalletti sarà l’erede di Gennaro Gattuso sulla panchina del Napoli. Come riportato da Gianluca Di Marzio, l’allenatore ha firmato in serata il contratto con la squadra. Manca ora soltanto l’annuncio ufficiale, con il classico tweet di Aurelio De Laurentiis.

Accordo biennale, con probabile opzione per il terzo, e un ingaggio da 2,5 milioni a stagione per Spalletti in azzurro.