Napoli, Spalletti: «Insigne giocatore che crea dal nulla. Ecco cosa gli ho detto»

Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, ha parlato a pochi minuti dal fischio d’inizio del match contro il Genoa

Ai microfoni di Dazn Luciano Spalletti ha parlato prima di Napoli-Genoa.

INSIGNE – «Quelli come Insigne a noi allenatori danno la soluzione che non trovi scritta in nessuna lavagna, uno di quelli che crea cose dal nulla. A Lorenzo auguro un futuro radioso, sapendo che qui a Napoli ha fatto una carriera meravigliosa. Gli ho chiesto stamattina se aveva dormito e lui mi ha risposto solo un po’».