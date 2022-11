Napoli rullo compressore, nona sinfonia dell’orchestra di Spalletti

Il Napoli soffre, vince e continua la sua cavalcata in vetta alla classifica prima della sosta, nona sinfonia consecutiva dell’orchestra di Spalletti

A Bergamo potevano essere più insidie che gioie, e il rigore di Lookman poteva in qualche modo mettere in difficoltà la banda azzurra. Dal gol subito alla reazione rabbiosa e immediata con il pari di Osimhen e poi la rete di Elmas. Nella ripresa il copione è stato tanto a favore della Dea, ma il Napoli è riuscito a chiudere gli spazi, abbassare la saracinesca e provare in qualche occasione le ripartenze. Il risultato non si smuove e l’orchestra di Spalletti può suonare di gioia e restare a più in classifica staccando l’Atalanta al terzo posto. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.