Napoli, contro il Como si scalda Hojlund! L’attaccante torna a disposizione di Conte pronto a dare un contributo alla fase offensiva trascinata dai centrocampisti senza di lui

Napoli, contro il Como si scalda Hojlund! L’attaccante danese torna a disposizione di Conte per il match della decima giornata

Il Corriere dello Sport oggi analizza la situazione offensiva del Napoli in vista della prossima sfida di campionato contro il Como valida per la decima giornata di Serie A, soffermandosi in particolare sul ritorno di Rasmus Hojlund. Il quotidiano sottolinea come il giovane centravanti danese, fermo da alcune settimane per un affaticamento muscolare, sia pronto a tornare titolare dopo aver saltato tre gare consecutive e aver disputato solo uno spezzone nel finale contro il Lecce.

La regola di Rasmus: segnare

«La regola di Rasmus è il gol», scrive il Corriere dello Sport, evidenziando come l’attaccante classe 2003 rappresenti un punto di riferimento imprescindibile per il tridente offensivo di Antonio Conte. Senza di lui in campo dal primo minuto, infatti, il Napoli non ha mai registrato gol da parte dei propri attaccanti: nelle ultime partite a segno sono andati soltanto i centrocampisti McTominay, Anguissa e De Bruyne.

Domani, al Maradona, Hojlund tornerà al centro dell’attacco nel 4-3-3 di Conte, completando il reparto con Politano e Neres. Il tecnico azzurro si aspetta che il danese riprenda da dove aveva lasciato: quattro reti in sei presenze con il Napoli, otto in dieci contando anche le gare con la Danimarca, nelle quali aveva eguagliato Erling Haaland per media realizzativa nel periodo tra fine settembre e inizio ottobre.

All-in tra Como ed Eintracht

L’obiettivo è tornare subito protagonista, a partire dal match contro il Como di Cesc Fabregas e Nico Paz, una delle rivelazioni di questo avvio di stagione. Hojlund non parte titolare dal 5 ottobre, giorno della vittoria contro il Genoa, ma il suo ritorno segna l’inizio di un mini-ciclo fondamentale per il Napoli: sabato il Como, martedì la decisiva sfida di Champions League contro l’Eintracht Francoforte, dove il danese aveva già siglato una doppietta all’andata su assist di Kevin De Bruyne.

Conte punta su di lui per ridare profondità e incisività al reparto offensivo, finora sostenuto dai gol dei centrocampisti. Dopo settimane di attesa, Hojlund è pronto a riprendersi la scena e a rimettere il numero 9 — e la sua legge del gol — al centro del progetto Napoli.