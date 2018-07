L’agente del terzino del Bordeaux, Youssouf Sabaly, è stato visto nella sede del ritiro del Napoli. La trattativa sarebbe già ben avviata

L’infortunio di Faouzi Ghoulam ha costretto il Napoli a tornare sul mercato per rinfoltire i ranghi in difesa. Gli azzurri hanno messo in stand by la trattative per Stefan Leiner del Salisburgo alla ricerca di un profilo che sia in grado di giocare su entrambe le fasce laterali. Il club di Aurelio De Laurentiis dopo attente analisi lo avrebbe individuato in Youssouf Sabaly del Bordeaux, giocatore in grado di destreggiarsi senza problemi a destra e sinistra.

Come riporta Sky Sport, l’agente del terzino, Fabio Parisi, sarebbe stato oggi avvistato durante la seduta pomeridiana del Napoli a Dimaro, paese in cui gli azzurri saranno in ritiro fino al prossimo 30 luglio. L’agente in passato è stato l’intermediario tra gli azzurri e il Bayer Leverkusen per il portiere Bernd Leno, che ha poi firmato per l’Arsenal.