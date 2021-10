Il 4 ottobre 1976, in Argentina, nasce Mauro German Camoranesi, protagonista con la Juventus e campione del mondo con l’Italia

Il 4 ottobre 1976, a Tandil, nasce Mauro Germán Camoranesi. Esterno destro che ha legato il suo nome alla Juventus, da argentino naturalizzato italiano si è laureato campione del mondo con la Nazionale di Lippi nel 2006.

Esordisce da professionista in Messico, al Santos Laguna, per trasferirsi poi al Montevideo. Torna quindi in Argentina con il Banfield e poi di nuovo in Messico con il Cruz Azul. Nel 2000 sbarca in Italia all’Hellas Verona, per essere poi acquistato in comproprietà dalla Juventus che lo riscatta nel 2003. Vince subito campionato e Supercoppa italiana, per poi restare in bianconero anche dopo la retrocessione del 2006. Dopo 288 presenze e 32 gol con la Juventus, nel 2010 si trasferisce allo Stoccarda, per poi fare ritorno in patria dove termina la carriera.